Visite commentée des réserves archéologiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CEREP (Centre de recherche et d'étude du patrimoine)

Visite commentée du fonds documentaire et des réserves du CEREP Le dépôt archéologique d’État conserve le mobilier archéologique provenant des fouilles archéologiques des communes de l’ensemble du secteur nord du département de l’Yonne. Le CEREP assure la gestion, l’inventaire et la surveillance sanitaire des collections déposées par le Service régional de l’archéologie de Bourgogne et accueille les chercheurs, étudiants et toute personne intéressée par ces témoignages du passé.

Gratuit | Entrée par groupe de 10 personnes, masque obligatoire

