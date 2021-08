Crémieu Couvent des Augustins (Hôtel de ville) Crémieu, Isère Visite commentée des remparts de Crémieu avec l’association EPIC Couvent des Augustins (Hôtel de ville) Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Couvent des Augustins (Hôtel de ville), le dimanche 19 septembre à 10:00

Balade commentée proposée par l’association l’EPIC.

Entrée libre.

Une visite de découverte des remparts de Crémieu. Couvent des Augustins (Hôtel de ville) Mairie Place de la Nation, 38460 Crémieu Crémieu Isère

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

