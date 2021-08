Ammerschwihr Église Saint-Martin Ammerschwihr, Haut-Rhin Visite commentée des remarquables statues d’une église médiévale Église Saint-Martin Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Visite commentée des remarquables statues d’une église médiévale Église Saint-Martin, 19 septembre 2021, Ammerschwihr. Visite commentée des remarquables statues d’une église médiévale

Église Saint-Martin, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Les saints sauvés par l’Enfer : découvrez l’histoire des vénérables statues de l’église Saint-Martin d’Ammerschwihr Les membres du Conseil de Fabrique et de l’Association des Amis des chapelles Saint-Wendelin et Saint-Eloi renseigneront le public dimanche après-midi sur le patrimoine exceptionnel de l’église Saint-Martin d’Ammerschwihr, en particulier sur les précieuses statues réalisées du XVIe au XIXe siècles, mises en sécurité lors des bombardements de décembre 1944 dans la cave dite de l’Enfer (maison Kuehn, Grand rue). D’où l’expression « les saints sauvés par l’Enfer » !

Gratuit. Entrée libre.

Les saints sauvés par l’Enfer : découvrez l’histoire des vénérables statues de l’église Saint-Martin d’Ammerschwihr Église Saint-Martin Place de l’Abbé Ignace Simonis, 68770 Ammerschwihr Ammerschwihr Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Martin Adresse Place de l'Abbé Ignace Simonis, 68770 Ammerschwihr Ville Ammerschwihr lieuville Église Saint-Martin Ammerschwihr