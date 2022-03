Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée de Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée de Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux, 4 juin 2022, Civaux. Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée de Civaux

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du musée archéologique de Civaux

Visite commentée en continu des jardins romain et mérovingien, créés entre 2016 et 2019. Les jardins s’organisent en plusieurs espaces : plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et plantes et arbustes d’ornement (acanthes, rosier myriacantha, lambrusque…) et plantes potagères pour le jardin mérovingien.

entrée libre

Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée avec leurs plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales et potagères. Jardins du musée archéologique de Civaux 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Jardins du musée archéologique de Civaux Adresse 30 place de Gomelange, 86320 Civaux Ville Civaux lieuville Jardins du musée archéologique de Civaux Civaux Departement Vienne

Jardins du musée archéologique de Civaux Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée de Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux 2022-06-04 was last modified: by Visite commentée des jardins romain et mérovingien du musée de Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux 4 juin 2022 Civaux Jardins du musée archéologique de Civaux Civaux

Civaux Vienne