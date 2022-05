Visite commentée des Jardins du Gué illustrant les différentes adaptations choisies ici face au changement climatique Les jardins du Gué Lhoumois Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Visite commentée des Jardins du Gué illustrant les différentes adaptations choisies ici face au changement climatique

Les jardins du Gué, le dimanche 5 juin à 11:00

Les jardins du Gué, le dimanche 5 juin à 11:00

En parcourant les différents espaces des Jardins du Gué, nous évoquerons les différentes adaptations faites ces dernières années dans le parc, pour faire face au changement climatique : gestion de l’eau, du paillage, désherbage, gestion différenciée, choix des espèces, etc. Les participants pourront échanger directement avec les propriétaires et compléter la visite à leur guise s’ils le souhaitent.

Les jardins du Gué Lieu-dit Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

