Visite commentée des jardins de la Villa Arson Villa Arson Nice, dimanche 2 juin 2024.

Visite commentée des jardins de la Villa Arson

Dimanche 2 juin 2024, 15h00-17h30

La Villa Arson occupe un vaste domaine qui offre un splendide panorama sur la ville de Nice et la Baie des Anges. L’architecture contemporaine que vous découvrirez durant la visite s’est construite autour des grandes espèces végétales déjà présentes sur la colline : pins parasols, chênes, cyprès et oliviers.

Les terrasses peuplées de plantes à parfums et de petits arbres fruitiers se prêteront à la découverte des jardins à travers les 5 sens.

Véritable labyrinthe de béton, de galets et de plantes entremêlées, où rues intérieures, patios, amphithéâtres de plein air, terrasses et jardins suspendus s’articulent autour de l’ancienne demeure de la famille Arson.

Le domaine s’apprivoise par la promenade : ici, une balade sensorielle accompagnée du chant des oiseaux de la colline Saint Barthélémy.

Villa Arson 20 avenue Stephen Liégeard 06100 Nice Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://villa-arson.fr/

©JCLETT