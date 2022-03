Visite commentée des jardins de la Lauvinière Les jardins de la Lauviniere 2,rue des Viaux 21200 Ruffey lés Beaune, 3 juin 2022, Ruffey-lès-Beaune.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

3 jardins bordés d’une rivière, que l’on decouvre progressivement. Le premier, classique et régulier, buis, roseraie, vivaces et pigeonnier en activité. Le second, plus eco responsable, jachères fleuries, pelouse sèche, nouvellement installé dans l’esprit du changement climatique. Le dernier, un jardin bouquetier et fruitier avec vivaces et annnuelles. **À noter** : Horaires des visites : 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.

3€ (au profit de Jardins & Santé)

Ruffey-lès-Beaune Côte-d'Or



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00