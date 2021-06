Evian-les-Bains Église Notre-Dame de l'Assomption Evian-les-Bains, Haute-Savoie Visite commentée des grandes orgues de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption d’Evian Église Notre-Dame de l’Assomption Evian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

En 1997, l’association AGONDA (Amis des Grandes Orgues de Notre-Dame-de-l’Assomption) et la ville portent à cœur le projet de reconstruction des Grandes Orgues d’Evian. Installées à l’intérieur de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, leur rénovation a été confiée au facteur d’orgue Pascal Quoirin, actuellement l’un des meilleurs facteurs français. Un orgue d’esthétique française (43 jeux, 3 claviers de 61 notes) résonne aujourd’hui au cœur de l’église. La reconstruction de ces orgues a donné naissance à une classe d’orgue sous l’égide de Jean-François Vaucher (professeur au conservatoire de Lausanne).

Visite commentée sur invitation à retirer à l’office du tourisme. (15 personnes maximum par visite,sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Église Notre-Dame de l'Assomption Place des Anciens Combattants, 74500 Evian-les-Bains Evian-les-Bains Haute-Savoie

