Visite commentée des extérieurs du Château de Tocqueville Tocqueville Tocqueville Catégories d’évènement: Manche

Tocqueville

Visite commentée des extérieurs du Château de Tocqueville Tocqueville, 16 juillet 2022, Tocqueville. Visite commentée des extérieurs du Château de Tocqueville Tocqueville

2022-07-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-16 15:30:00 15:30:00

Tocqueville Manche Tocqueville Vous découvrirez les extérieurs de la demeure d’Alexis de Tocqueville, auteur de “la Démocratie en Amérique” qui repose dans le cimetière du village. Cet ancien manoir du XVIe agrandi d’un logis XVIIIe et d’un pavillon carré XIXe, se refléte sur l’étang dessiné par Mary Motley, l’épouse d’Alexis de Tocqueville. Vous découvrirez les extérieurs de la demeure d’Alexis de Tocqueville, auteur de “la Démocratie en Amérique” qui repose dans le cimetière du village. Cet ancien manoir du XVIe agrandi d’un logis XVIIIe et d’un pavillon carré XIXe, se refléte sur… Vous découvrirez les extérieurs de la demeure d’Alexis de Tocqueville, auteur de “la Démocratie en Amérique” qui repose dans le cimetière du village. Cet ancien manoir du XVIe agrandi d’un logis XVIIIe et d’un pavillon carré XIXe, se refléte sur l’étang dessiné par Mary Motley, l’épouse d’Alexis de Tocqueville. Tocqueville

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Tocqueville Autres Lieu Tocqueville Adresse Ville Tocqueville lieuville Tocqueville Departement Manche

Tocqueville Tocqueville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tocqueville/

Visite commentée des extérieurs du Château de Tocqueville Tocqueville 2022-07-16 was last modified: by Visite commentée des extérieurs du Château de Tocqueville Tocqueville Tocqueville 16 juillet 2022 manche Tocqueville

Tocqueville Manche