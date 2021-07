Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Visite commentée des expositions du musée de préhistoire régionale Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée des expositions du musée de préhistoire régionale 2021-08-01 15:30:00 15:30:00 – 2021-08-01 17:00:00 17:00:00 Rue Lorédan Larchey Musée de la Préhistoire Régionale

Menton Alpes-Maritimes

Visite commentée des expositions du musée sur le thème « Aventures maritimes et paradis terrestres » : Depuis les premiers navigateurs du Néolithique en quête de nouvelles terres, jusqu'aux marins du XVIIIème siècle, commerçants, corsaires et pirates.

