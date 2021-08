Caen Caen Caen, Calvados Visite commentée des expositions de Jacques Julien, Bettina Samson, Farida Le Suavé et Nine Hauchard Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite commentée des expositions de Jacques Julien, Bettina Samson, Farida Le Suavé et Nine Hauchard Caen, 21 août 2021, Caen. Visite commentée des expositions de Jacques Julien, Bettina Samson, Farida Le Suavé et Nine Hauchard 2021-08-21 15:00:00 – 2021-08-21 16:30:00 FRAC Normandie Caen 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen Calvados Découvrez les expositions « Senza fine » de Jacques Julien, « Krypton Series » de Bettina Samson, « Escape, de Chicago au Cap Carbon » de Farida Le Suavé et « mi dedans/quasi dehors » de Nine Hauchard lors d’une visite commentée au Frac.

Sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr Découvrez les expositions « Senza fine » de Jacques Julien, « Krypton Series » de Bettina Samson, « Escape, de Chicago au Cap Carbon » de Farida Le Suavé et « mi dedans/quasi dehors » de Nine Hauchard lors d’une visite commentée au Frac. Sur… Découvrez les expositions « Senza fine » de Jacques Julien, « Krypton Series » de Bettina Samson, « Escape, de Chicago au Cap Carbon » de Farida Le Suavé et « mi dedans/quasi dehors » de Nine Hauchard lors d’une visite commentée au Frac.

Sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse FRAC Normandie Caen 7 bis Rue Neuve Bourg l'Abbé Ville Caen