Le Centre de conservation et restauration du patrimoine mobilier de Corse (CCRPMC), est un acteur incontournable de la politique de sauvegarde et de promotion de notre patrimoine insulaire. Du 17 au 19 septembre 2021, il vous propose de découvrir ses missions grâce à la visite commentée (30 à 40 minutes) de ses espaces techniques et de la nouvelle exposition « mes mains s’en souviennent – E mio mani si n’invenenu », création de la résidence d’artiste “ART & CONSERVATION” . Une occasion unique de rencontrer les professionnels qui œuvrent au quotidien pour la sauvegarde de notre patrimoine. Point de rencontre pour la visite commentée : Grille d’entrée départ à 10h30, 14h30, 16h30 (groupe de 10 personnes maximum, port du masque obligatoire et point de désinfection des mains à l’entrée du bâtiment)

