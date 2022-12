Visite commentée des crèches de Noël à Besançon Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Visite commentée des crèches de Noël à Besançon

2022-12-31

Doubs EUR 0 Suivez une visite commentée de différentes crèches de Noël, dans le centre ville de Besançon. Ce parcours passera par l’église de la Madeleine, l’église St Pierre, la chapelle des Sœurs de la Charité, la cathédrale St Jean/St Etienne, l’église St Maurice et se termine au Centre diocésain par l’exposition des crèches « La Nativité vue par les artistes ». A l’issue du parcours un goûter sera offert.

Limité à 25 personnes. Participation libre aux frais. Inscription impérative avant le 26 décembre. prtl@diocese-besancon.fr Besançon

