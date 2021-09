Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Visite commentée des coulisses de la bibliothèque Grand’rue Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite commentée des coulisses de la bibliothèque Grand’rue Mulhouse, 18 septembre 2021, Mulhouse. Visite commentée des coulisses de la bibliothèque Grand’rue 2021-09-18 – 2021-09-18

Mulhouse Haut-Rhin Découverte de l’espace Patrimoine et des lieux habituellement inaccessibles au public, comme l’atelier de reliure et les magasins de conservation des collections patrimoniales de la bibliothèque. Présentation de l’exposition “Ressortons de notre réserve”. +33 3 69 77 67 17 Découverte de l’espace Patrimoine et des lieux habituellement inaccessibles au public, comme l’atelier de reliure et les magasins de conservation des collections patrimoniales de la bibliothèque. Présentation de l’exposition “Ressortons de notre réserve”. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74614#7.33224