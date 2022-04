Visite commentée des collections permanentes au musée d’art moderne Richard Anacréon Granville, 6 mai 2022, Granville.

2022-05-06 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-06 12:00:00 12:00:00

Granville Manche

Autour de deux thèmes représentatifs de la collection de Richard Anacréon (1908-1992), portraits et paysages, peintures et dessins dialoguent avec une sélection d’ouvrages, manuscrits et correspondances issues de la collection de bibliophilie.

Le MamRA vous invite à découvrir la nouvelle sélection d’œuvres présentée en 2022, à la croisée des beaux-arts et de la littérature.

Sur réservation.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94 https://www.ville-granville.fr/a-voir-a-faire-a-granville/vie-culturelle-et-artistique/musee-dart-moderne-richard-anacreon/

