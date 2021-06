Visite commentée des bunkers de Pignerolle Parc de Pignerolle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Visite commentée des bunkers de Pignerolle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc de Pignerolle

A l’occasion des journée du Patrimoine, l’association du Mémorial des bunkers de Pignerolle, association reconnue d’intérêt général, propose des visites commentées des bunkers et de la partie souterraine du parc de Pignerolle qui furent tour à tour lieu de transfert de messages de la Kriegsmarine (marine de guerre allemande) depuis Berlin vers les bases sous-marines et les bâtiments en mer entre 1942 et 1944 (Bataille de l’Atlantique), lieu d’habitation pour de nombreux angevins entre 1946 et 1964 et abri antiatomique envisagé pour le président De Gaulle. Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (non accessible aux personnes se déplaçant en fauteuils roulants). Une exposition à caractère historique est envisagée.

Entrée libre – dons possibles à l’association

Visite de la partie souterraine et des bunkers construits à partir de mai 1942 constituant l’ancien État-major des communications de la Kriegsmarine.

Parc de Pignerolle Route de Beaufort 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou Maine-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00