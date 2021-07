Montmorot Archives départementales du Jura Jura, Montmorot Visite commentée des bâtiments des Archives départementales du Jura Archives départementales du Jura Montmorot Catégories d’évènement: Jura

Visite commentée des locaux : salle de lecture, ateliers de photographie, de reliure-restauration et de conditionnement, magasins d’archives. À l’issue de cette visite, vous pourrez répondre à un questionnaire pour tester vos connaissances sur le métier d’archiviste ainsi que sur les conditions de conservation des archives. **À noter :** Départ des visites à partir de 9h30 le matin et de 14h15 l’après-midi ; dernier départ à 16h15. Découvrez les missions des Archives. Archives départementales du Jura Impasse des archives 39570 Montmorot Montmorot Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:15:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

