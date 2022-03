Visite commentée : découverte historique du centre-ville Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen Bas-Rhin Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich, sur un parcours de 2 km dans les dédales de la cité, la visite guidée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité. La visite guidée, sur un parcours de 2 km dans les dédales de la ville, permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites. Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich, sur un parcours de 2 km dans les dédales de la cité, la visite guidée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité. Reichshoffen

