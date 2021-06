Reichshoffen Reichshoffen Bas-Rhin, Reichshoffen Visite commentée : découverte historique du centre-ville Reichshoffen Reichshoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Reichshoffen

Visite commentée : découverte historique du centre-ville Reichshoffen, 19 juin 2021-19 juin 2021, Reichshoffen. Visite commentée : découverte historique du centre-ville 2021-06-19 14:30:00 – 2021-06-19 16:30:00

Reichshoffen Bas-Rhin Reichshoffen Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich : sur un parcours de 2 km dans les dédales de la cité, la visite guidée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité. +33 3 88 80 89 30 Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich : sur un parcours de 2 km dans les dédales de la cité, la visite guidée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité.

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Reichshoffen Étiquettes évènement : Autres Lieu Reichshoffen Adresse Ville Reichshoffen lieuville 48.93229#7.66819