Visite commentée « Découverte de la pointe du Croisic, histoire et évolution de ce bout de terre »

parking de la Vigie, le dimanche 19 septembre à 15:00 par Laurent Delpire, historien de l’Art – découverte du site et de ses curiosités à travers les chemins pédestres et le sentier littoral parking de la Vigie avenue de la Pierre Longue, Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

