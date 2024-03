Visite commentée « Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès » Maison de la réserve et du Vaccarès Arles, mercredi 6 mars 2024.

Visite commentée « Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès » Maison de la réserve et du Vaccarès Arles Bouches-du-Rhône

Laissez-vous guider au cœur d’un nouvel espace muséographique ludique et interactif dédié au patrimoine naturel de la Réserve, puis arpentez une partie du sentier des rainettes.

Au cours d’une visite commentée d’1h30, découvrez le nouvel espace muséographique de la Capelière. Cette exposition permanente met en lumière le patrimoine exceptionnel de la Réserve, constitué des plus beaux habitats naturels de Camargue, où se côtoient de nombreuses espèces animales et végétales.

Arpentez ensuite une partie du sentier des rainettes où vous rencontrerez peut-être quelques espèces typiques de Camargue. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06 12:00:00

Maison de la réserve et du Vaccarès La Capelière C 134 de Fiélouse

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservedecamargue@snpn.fr

L’événement Visite commentée « Découverte de la Maison de la Réserve et du Vaccarès » Arles a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de Tourisme d’Arles