Visite commentée "Découverte de la Chapelle de Romay" 2021-07-12 Parvis de la Chapelle Lieu-dit Romay

Paray-le-Monial Saône-et-Loire 2.5 2.5 EUR Départ du parvis de la Chapelle de Romay – Rendez-vous sur place

Durée : 1h – Distance parcourue sur place

Située en dehors de la ville, la chapelle de Romay est l’une des plus anciennes chapelles de Paray-le-Monial. Son origine remonte à la construction de la Basilique, puisque les clunisiens exploitaient là d’importantes carrières ouvertes. Notre guide conférencier vous dévoilera l’histoire et l’architecture de ce sanctuaire marial apprécié des parodiens.

