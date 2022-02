Visite commentée de Veules (English on request) Veules-les-Roses, 23 février 2022, Veules-les-Roses.

Visite commentée de Veules (English on request) Veules-les-Roses

2022-02-23 10:00:00 – 2022-02-23 12:00:00

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses

Visite culturelle commentée par une guide locale. Venez découvrir l’un des « Plus beaux villages de France » en suivant le cours de son petit fleuve jusqu’au front de mer / Chaussures confortables conseillé.

Visite en anglais à la demande.

Familles bienvenues, quiz prévu pour les jeunes.

English cultural guided tour by a local guide. Along the small river, discover this charming seaside town, listed as one of the “Most beautiful villages of France” / We advise comfortable shoes for walking.

Families welcome. Special Quiz made for your kids.

Rdv Parking des Cressonnières à 10h00.

Durée de la visite : 2h.

Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-02-14 par