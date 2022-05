VISITE COMMENTEE DE THARON PLAGE Saint-Michel-Chef-Chef Saint-Michel-Chef-Chef Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Michel-Chef-Chef

VISITE COMMENTEE DE THARON PLAGE Saint-Michel-Chef-Chef, 7 juillet 2022, Saint-Michel-Chef-Chef. VISITE COMMENTEE DE THARON PLAGE Bureau d’Information Touristique St Michel C/C Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef

2022-07-07 – 2022-07-07 Bureau d’Information Touristique St Michel C/C Avenue de la Convention

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique Des sujets riches d’histoire et d’anecdotes : le Grand Escalier, les vieux commerces, les vieilles villas, autant de thèmes qui enrichiront vos connaissances et rendront hommage à tous les hommes du passé qui ont construit cette station familiale. Réservation conseillée (places limitées).



Durée moyenne 1h30, visite à pied.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic. Billets en vente dans tous les bureaux d’information (La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Départ minimum 2 personnes. Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur : RESERVATION EN LIGNE INFO PRATIQUES

Se présenter 10 mn avant le départ à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Tharon-Plage

Programme sous réserve de modifications.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute de participants.

Prévoir des chaussures confortables. Bureau d’Information Touristique St Michel C/C Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique