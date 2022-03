Visite commentée de St Valery “Fragments d’histoire” Saint-Valery-en-Caux, 6 août 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Visite commentée de St Valery “Fragments d’histoire” Rue de Bourgtheroulde Parking Espace Public du littoral Saint-Valery-en-Caux

2022-08-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-06 Rue de Bourgtheroulde Parking Espace Public du littoral

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Avec une guide locale, partez en promenade commentée dans les quartiers méconnus de la ville à partir de fragments d’histoire : découverte de l’ancienne gare SNCF, du quartier de la Croix, de l’église paroissiale et fondation de la ville, du grenier à sel, l’arrière-port, le câble transatlantique et la toponymie.

Balade d’environ 3 kilomètres d’une durée de 2h.

RDV à15h sur le parking de l’espace public du littoral, au fond du port. Sur réservation.

La visite aura lieu si un minimum de 3 participants est atteint. L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler et de rembourser/échanger en cas d’effectif non atteint.

Un adulte majeur accompagnant pour 1 à 4 enfants.

Pour les groupes de plus de 15 personnes, nous contacter.

