Visite commentée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Visite commentée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan, 1 novembre 2022, Saint-Lary-Soulan. Visite commentée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

2022-11-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-01 16:45:00 16:45:00 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan A partir de 6 ans / Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

Inscription obligatoire 05 62 40 87 86 Découvrez Saint-Lary à travers les lieux emblématiques de son histoire dans un format familial de 45 mn.

Rendez vous à la Maison du Patrimoine +33 5 62 40 87 86 A partir de 6 ans / Ad : 5€ / Enf : 3€ / Réd : 4€

Inscription obligatoire 05 62 40 87 86 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT de St Lary|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Visite commentée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan 2022-11-01 was last modified: by Visite commentée de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 1 novembre 2022 Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées