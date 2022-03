Visite commentée de Pithiviers Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Visite commentée de Pithiviers Pithiviers, 16 avril 2022, Pithiviers. Visite commentée de Pithiviers

du samedi 16 avril au samedi 10 décembre à Pithiviers

Le centre historique de Pithiviers possède des richesses insoupçonnées. Pithiviers, situé au croisement de deux voies romaines, a de tout temps, été un carrefour commercial. Lors de cette visite, vous découvrirez les lieux phares de Pithiviers comme l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire, la Collégiale Saint-Georges, le château de l’Ardoise, la place du Martroi, la place des Halles, etc… Vous allez pouvoir connaître l’histoire de l’ancienne forteresse de Dame Héloïse ! Le plus de la visite : Descente dans la crypte de la collégiale Saint Georges. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Visite commentée de Pithiviers Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Pithiviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-05-13T16:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T17:00:00;2022-08-13T10:00:00 2022-08-13T12:00:00;2022-09-03T10:00:00 2022-09-03T12:00:00;2022-09-17T10:00:00 2022-09-17T12:00:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T12:00:00;2022-11-12T09:00:00 2022-11-12T11:00:00;2022-12-10T09:00:00 2022-12-10T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Pithiviers

Pithiviers Pithiviers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Visite commentée de Pithiviers Pithiviers 2022-04-16 was last modified: by Visite commentée de Pithiviers Pithiviers Pithiviers 16 avril 2022 Pithiviers Pithiviers Pithiviers

Pithiviers