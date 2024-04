Visite commentée de l’usine d’embouteillage de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout, mercredi 10 avril 2024.

Poussez les portes de l’eau la plus célèbre d’Occitanie. De sa source à Rieumajou découverte en 1846 à l’actuelle usine moderne d’embouteillage, nous vous raconterons tout sur notre eau naturellement gazeuse et ferrugineuse.

Visite commentée de l’unité d’embouteillage d’eau minéral « Salvetat ».

Photos et vidéos interdites dans l’enceinte de l’usine.

Pour des raisons de sécurité, les noms et prénoms de chaque participant seront demandés lors de la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10

Lassoubs

Parking « visiteurs »

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

