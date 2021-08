Saint-Guilhem-le-Désert Ancienne abbaye de Gellone - musée lapidaire Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert Visite commentée de l’Orgue historique Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert

Visite commentée de l'Orgue historique Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire, 18 septembre 2021, Saint-Guilhem-le-Désert.

le samedi 18 septembre à Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire

Découverte exceptionnelle de l’orgue historique de J.P Cavaillé (XVIIIe siècle) de l’Abbaye de Gellone en compagnie de son titulaire, Frédéric Munoz. Soufflerie, tuyauterie, sommiers… Les entrailles de l’orgue vous révèlent tous leurs secrets.

Jauge limitée à 6 personnes. Accès difficile (nombreux escaliers pour accèder à la tribune de l’orgue)

Ancienne abbaye de Gellone – musée lapidaire Place de la Liberté, 34150 Saint-Guilhem-le-Désert

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:15:00

