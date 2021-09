Le Pègue Musée archéologique du Pègue Drôme, Le Pègue Visite commentée de l’oppidum Saint-Marcel du Pègue Musée archéologique du Pègue Le Pègue Catégories d’évènement: Drôme

Musée archéologique du Pègue, le dimanche 19 septembre à 14:00

Randonnée commentée d’environ 2 heures. Départ devant le musée à 14 h. Prévoir de bonnes chaussures. Randonnée pédestre, commentée de l’oppidum et des ruines du castrum et de sa chapelle. Musée archéologique du Pègue 2 rue du donjon 26770 Le Pègue Le Pègue Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

