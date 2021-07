Joigny Hôtel Louis de Guidotti Joigny, Yonne Visite commentée de l’hôtel Louis de Guidotti Hôtel Louis de Guidotti Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite commentée de l’hôtel Louis de Guidotti Hôtel Louis de Guidotti, 18 septembre 2021, Joigny. Visite commentée de l’hôtel Louis de Guidotti

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Louis de Guidotti

Demeure du XVIIème siècle construite par la puissante famille des Guidotti, proche des comtes de Joigny, les Gondi. **A noter :** Départ à 16h précise samedi et dimanche, places limitées (arriver tôt).

Une visite par jour, samedi et dimanche, à 16h précise (places limitées, arriver tôt)

Ouverture exceptionnelle Hôtel Louis de Guidotti Rue Dominique Grenet 89300 Joigny Joigny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joigny, Yonne Autres Lieu Hôtel Louis de Guidotti Adresse Rue Dominique Grenet 89300 Joigny Ville Joigny lieuville Hôtel Louis de Guidotti Joigny