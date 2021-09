Orléans Hôtel Groslot Loiret, Orléans Visite commentée de l’hôtel Groslot Hôtel Groslot Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite commentée de l’hôtel Groslot Hôtel Groslot, 18 septembre 2021, Orléans. Visite commentée de l’hôtel Groslot

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Groslot

Visite commentée des salons et du jardin avec présentation de l’exposition du petit train de Wichita

20 personnes par groupe, sacs à dos et valises interdits, pass sanitaire et port du masque obligatoire

Visite commentée des salons et du jardin avec présentation de l’exposition du petit train de Wichita Hôtel Groslot place de l’Étape, 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Groslot Adresse place de l'Étape, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Hôtel Groslot Orléans