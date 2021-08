Créteil Hôtel de ville Créteil, Val-de-Marne Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Créteil Hôtel de ville Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Créteil Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Créteil. Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Créteil

Hôtel de ville, le samedi 18 septembre à 17:00

Réalisé entre 1972 et 1974, l’Hôtel de Ville de Créteil est l’œuvre de l’architecte Pierre Dufau, également architecte en chef du « Nouveau Créteil ». Devenu chef-lieu du département du Val-de-Marne, Créteil se dote d’une mairie adaptée au développement de ses services. La première réunion du conseil municipal dans ce nouveau bâtiment a lieu le 5 décembre 1974. L’Hôtel de Ville se compose de deux éléments : une tour de 11 étages, mesurant 75 mètres de haut, abritant les principaux services administratifs, et un large cylindre de 4 niveaux destiné à l’accueil du public. La nature du sous-sol (anciennes carrières de sable) ne permettant pas d’édifier des fondations, l’architecte a choisi de construire le bâtiment selon le principe de suspension. La tour repose sur un seul appui central, dont les pieux descendent très profondément dans la terre. Au sommet de la tour, 10 branches en béton portent chacune une suspente métallique à laquelle, à chaque étage, est accrochée l’ossature métallique du plancher en béton. Visite guidée par le CAUE 94.

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires

Doté d’une architecture audacieuse due à Pierre Dufau, l’Hôtel de Ville est emblématique du Créteil des années 1970, construit lorsque la Ville est devenue chef-lieu du Département du Val-de-Marne. Hôtel de ville Place Salvador-Allende 94000 Créteil Créteil Front de Lac Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Créteil, Val-de-Marne Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Salvador-Allende 94000 Créteil Ville Créteil lieuville Hôtel de ville Créteil