Visite commentée de l’hôtel de ville de Bois-Colombes Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Bois-Colombes.

Visite commentée de l’hôtel de ville de Bois-Colombes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

**Visite commentée de l’hôtel de ville, bâtiment construit entre 1935 et 1937 sur les plans des architectes M. Bovet (premier second Grand prix de Rome) et M. Berthelot.** La visite de l’hôtel de ville sera l’occasion de s’interroger sur la variété architecturale du bâtiment, de découvrir la salle du Conseil municipal, d’admirer les gravures de Salvador Dalí qui ornent l’escalier d’honneur et d’accéder à des lieux normalement fermés au public comme le campanile.

Accès uniquement sur réservation et limité à 30 personnes par visite. Les réservations sont ouvertes à partir du 6 septembre 2021. Durée de la visite : 1h15 env.

Hôtel de ville 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine



