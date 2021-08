Sens Hôtel de Vaudricourt Sens, Yonne Visite commentée de l’hôtel de Vaudricourt Hôtel de Vaudricourt Sens Catégories d’évènement: Sens

L’Hôtel de Vaudricourt vous ouvre ses portes et vous permet d’accéder librement dans la cour avant de la propriété, vous donnant ainsi un bel aperçu de sa façade. Cet hôtel est une construction de la fin du XVIème siècle, attribuée à Jean de Polangis. Il devint au début du XIXème siècle la propriété du chanoine Jean-Charles Roullin de Launay de Vaudricourt, vicaire général du diocèse.

5 € | tarif réduit 3 € | sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T19:00:00

