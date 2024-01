Visite commentée de l’exposition Yvonne Guégan Galerie d’Art Christian Delobel Ouistreham, vendredi 2 février 2024.

Visite commentée de l’exposition Yvonne Guégan Galerie d’Art Christian Delobel Ouistreham Calvados

Visite commentée de l’exposition par Danielle Bourdette, vice-présidente de l’association Les amis d’Yvonne Guégan.

L’association Les amis d’Yvonne Guégan et l’office de tourisme de Caen La Mer présenteront à la Galerie d’art Christian Delobel à Ouistreham Riva Bella les toiles, aquarelles, dessins, gravures sur la période années 40/50 de l’artiste ainsi que des sculptures et maquettes de la Flamme, Mémorial des commandos Français.

Exposition qui amorce l’année du 80e anniversaire du Débarquement avec une artiste caennaise connue et qui a vécu cette page d’histoire.

Galerie d’Art Christian Delobel Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 15:00:00

fin : 2024-02-02 15:45:00



L'événement Visite commentée de l'exposition Yvonne Guégan Ouistreham a été mis à jour le 2024-01-24