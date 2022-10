Visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden avec l’architecte suédois Oskar Norelius Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden avec l’architecte suédois Oskar Norelius Caen, 17 novembre 2022, Caen. Visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden avec l’architecte suédois Oskar Norelius

10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen Calvados Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

2022-11-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-17 17:30:00 17:30:00

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand

Caen

Calvados Dans le cadre du festival Les Boréales, Le Pavillon propose une visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden, avec l’architecte suédois Oskar Norelius.

Les projets présentés dans l’exposition se confrontent tous au changement climatique imminent de l’industrie du bâtiment, pour laquelle le bois, seul matériau de construction renouvelable, joue un rôle clé.

Gratuit, sur inscription sur Hello Asso.

L’exposition Woodlife Sweden est présentée du 9 novembre 2022 au 26 février 2023 au Pavillon. Entrée libre et gratuite, du mercredi au dimanche, 13h-19h (fermeture le 11 novembre et pendant les vacances de Noël).

Photo © David Valldeby, Woodlife Living Botanikern Dans le cadre du festival Les Boréales, Le Pavillon propose une visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden, avec l’architecte suédois Oskar Norelius. Les projets présentés dans l’exposition se… inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/jeu-17-11-a-16h-visite-commentee-de-l-exposition-woodlife-sweden Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen

dernière mise à jour : 2022-11-03 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Caen Calvados Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Ville Caen lieuville Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden avec l’architecte suédois Oskar Norelius Caen 2022-11-17 was last modified: by Visite commentée de l’exposition Woodlife Sweden avec l’architecte suédois Oskar Norelius Caen Caen 17 novembre 2022 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen Calvados caen Calvados

Caen Calvados