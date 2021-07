Visite commentée de l’exposition Voyage autour du bijou Saint-Amand-Montrond, 31 juillet 2021, Saint-Amand-Montrond.

Visite commentée de l’exposition Voyage autour du bijou 2021-07-31 16:00:00 – 2021-07-31

Saint-Amand-Montrond Cher

La Ville de Saint-Amand-Montrond, labellisée Ville et métiers d’art, et l’entreprise Duo Deci présentent 130 dessins, d’une précision exceptionnelle, qui figurent des objets, des bijoux et des éléments d’ornement avant leur création. Un monde de dessins et d’imagination primordial du secteur des métiers d’art et du luxe, mais peu connu du grand public.

cite.or@ville-saint-amand-montrond.fr +33 2 48 82 11 33 http://www.cite-or.com/

Cité de l’or

