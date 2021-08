Meymac Abbaye Saint-André,centre d'art contemporain Corrèze, Meymac Visite commentée de l’exposition “Un goût de vacances, des saveurs d’été” Abbaye Saint-André,centre d’art contemporain Meymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac

Visite commentée de l’exposition “Un goût de vacances, des saveurs d’été” Abbaye Saint-André,centre d’art contemporain, 18 septembre 2021, Meymac. Visite commentée de l’exposition “Un goût de vacances, des saveurs d’été”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-André, centre d’art contemporain

Une visite de l’exposition estivale pour raviver les émotions de l’été, avec une vingtaine d’artistes invités, qui de part leurs oeuvres en réactivent l’actualité. **L’été rime avec vacances**, mais c’est aussi le temps des sorties, des marches en pleine nature, des bains de mer. C’est la période où l’on cueille des fruits, où l’on cultive son jardin, où l’on retrouve les siens, des amis, où l’on fait des rencontres. C’est camper, nager, se dorer sur la plage, faire de la voile, du surf, du parapente, découvrir de nouveaux lieux, voyager. Après avoir subi le lourd enfermement du Covid, nous avions envie au Centre d’Art, que nos salles restées longtemps closes, privées de visiteurs puissent offrir en miroir à ceux qui franchiront le seuil, **des images possibles d’une mobilité retrouvée, ouvrant sur des promesses de voyages** encore peu accessibles. **Ainsi la vingtaine d’artistes invités, de part leurs oeuvres en réactivent l’actualité.** Venez ainsi découvrir des peintures, sculptures, vidéo, photographies à voir ou encore des installations à parcourir de Pierre Ardouvin, Daniel Beerstecher, Adrien Belgrand, Isabel Brison, Marion Charlet, Nina Childress, Gil Heitor Cortesão, Gregory Crewdson, Rosson Crow, Thibault Cuisset, Marc Desgrandchamps, documentation celine duval, Melissa Epaminondi, Carole Fékété, Julie C. Fortier, Louis Heilbronn, Ann Veronica Janssens, Yann Lacroix, Alexandre Lenoir, Jérémy Liron, Diana Markosian, Randa Maroufi, Olivier Masmonteil, Constance Nouvel, Julian Opie, Laurent Perbos, Joel Sternfeld.

Gratuit. Entrée libre.

Une visite de l’exposition estivale pour raviver les émotions de l’été, avec une vingtaine d’artistes invités, qui de part leurs oeuvres en réactivent l’actualité. Abbaye Saint-André,centre d’art contemporain Place du Bûcher, 19250 Meymac Meymac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Meymac Autres Lieu Abbaye Saint-André,centre d'art contemporain Adresse Place du Bûcher, 19250 Meymac Ville Meymac lieuville Abbaye Saint-André,centre d'art contemporain Meymac