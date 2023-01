Visite commentée de l’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » Cahors Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Visite commentée de l’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » Cahors, 30 janvier 2023, Cahors . Visite commentée de l’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » Cloître de la cathédrale Grenier du Chapitre Cahors Lot Grenier du Chapitre Cloître de la cathédrale

2023-01-30 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-30

Grenier du Chapitre Cloître de la cathédrale

Cahors

Lot L’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » conçue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie (service régionale de l’archéologie), le Département du Lot, la ville de Cahors et l’institut National de Recherches Archéologiques Préventives vous présentent les données obtenues à la suite des nombreuses opérations archéologiques réalisées à Cahors depuis 1970. Toutes ces découvertes sont à l’origine d’un profond renouvellement de notre connaissance de la ville antique, médiévale et moderne. Lampe à huile – fonds J. Bouzerand copie_0.jpg

Grenier du Chapitre Cloître de la cathédrale Cahors

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Cahors Lot Grenier du Chapitre Cloître de la cathédrale Ville Cahors lieuville Grenier du Chapitre Cloître de la cathédrale Cahors Departement Lot

Cahors Cahors Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Visite commentée de l’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » Cahors 2023-01-30 was last modified: by Visite commentée de l’exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » Cahors Cahors 30 janvier 2023 cahors Cloître de la cathédrale Grenier du Chapitre Cahors Lot Lot

Cahors Lot