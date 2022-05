Visite commentée de l’exposition Traversées de Florencia Cairo avec l’artiste Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 14 mai 2022 18:00, Valence-sur-Baïse.

Nuit des musées Visite commentée de l’exposition Traversées de Florencia Cairo avec l’artiste Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

L’artiste Florencia Cairo vous propose une visite commentée de son exposition Traversées, 2011-2021, dans les salles du logis abbatial.

Originaire de Buenos Aires, installée en Europe depuis 30 ans, Florencia Cairo a gardé de ses nombreux voyages la mémoire de paysages lointains. Après des études à la Faculté des Beaux-Arts de Buenos Aires (UNLP), sa carrière débute à Paris comme plasticienne où elle crée des performances dans l’univers du décor événementiel. Installée dans le sud-ouest de la France dès le début des années 2000, elle y travaille toujours, en résonance avec ce qu’elle appelle « son incroyable terre d’adoption ».

Florencia Cairo décrit son travail comme « une Ode à la Nature ». Il restitue les émotions vécues lors de ses nombreux voyages et a pour but de sensibiliser le public aux beautés et fragilités de la nature qui nous entoure. Ses œuvres, à la jonction entre l’art figuratif et l’expressionnisme abstrait, sont inspirées par l’immensité des paysages de l’Argentine, son pays d’origine, aux lignes d’horizon infinies.

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

Gratuit à partir de 18h

Free from 18 h Free entry Saturday 14 May, 18:00

Based(Established) in 1151 in the valley of Baïse, benefiting from an exceptional executive(frame), the abbey cistercienne of Flaran (12th – 18th century) one of the southwest best preserving of France (classified as “Historic Monument”) is. hearing impairment

Originario de Buenos Aires, instalado en Europa desde hace 30 años, Florencia Cairo ha conservado de sus numerosos viajes la memoria de paisajes lejanos. Después de estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Buenos Aires (UNLP), su carrera comenzó en París como plástica, donde creó actuaciones en el universo de la decoración para eventos. Instalada en el suroeste de Francia desde principios de los años 2000, sigue trabajando allí, en resonancia con lo que llama «su increíble tierra de adopción». Florencia Cairo describe su trabajo como «una oda a la naturaleza». Recoge las emociones vividas en sus numerosos viajes y tiene como objetivo sensibilizar al público sobre las bellezas y fragilidades de la naturaleza que nos rodea. Sus obras, en la confluencia entre el arte figurativo y el expresionismo abstracto, se inspiran en la inmensidad de los paisajes de la Argentina, su país de origen, con infinitas líneas de horizonte.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur Baïse 32310 Valence-sur-Baïse Occitanie