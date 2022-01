Visite commentée de l’exposition « Transformer la grande échelle » Caen, 22 janvier 2022, Caen.

2022-01-22 14:00:00 – 2022-01-22 15:00:00 Presqu’ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados

Pendant les vacances, ou pendant que vos enfants participent à un atelier jeune public au Pavillon, profitez d’une visite commentée gratuite de l’expo du moment dispensée par l’équipe du Pavillon.

En ce moment, l’exposition présente deux exemples d’immeubles qui ont été réhabilités et transformés plutôt que détruits : le Grand Parc à Bordeaux et Kleiburg à Amsterdam. Partez à la découverte de ces deux bâtiments au travers des maquettes, vidéos, regards d’habitants, et plans colorés.

À partir de 14 ans.

Inscription sur Hello Asso.

inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.lepavillon-caen.com/

Presqu’ile de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon Caen

dernière mise à jour : 2022-01-02