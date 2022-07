Visite commentée de l’exposition Tous acteurs de notre futur énergétique Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Lesneven C’est quoi une énergie renouvelable?

Quel est le circuit de l’électricité avant d’arriver dans notre maison?

Comment limiter sa consommation énergétique? Venez découvrir et poser vos questions à Solène Ortiz-Garcia, économe de flux au SDEF qui vous guidera lors de la visite de l’exposition. mediatheque.lesneven@orange.fr +33 2 98 21 12 47 http://lesneven-portail.c3rb.org/ C’est quoi une énergie renouvelable?

