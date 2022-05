Visite Commentée De L’exposition “Terre De Grès”, 17 juillet 2022, .

Visite Commentée De L’exposition “Terre De Grès”

2022-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-17 16:00:00 16:00:00

Visite commentée de l’exposition temporaire “Terre de grès”. Venez découvrir la richesse de la production céramique en grès du 16e siècle à nos jours avec plus de deux cents œuvres exposées. Visite tout public, sur réservation. Dimanche 17 juillet de 15h à 16h. Tarifs : 3€ en plus du droit d’entrée au musée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

Visite commentée de l’exposition temporaire “Terre de grès”. Venez découvrir la richesse de la production céramique en grès du 16e siècle à nos jours avec plus de deux cents œuvres exposées. Visite tout public, sur réservation. Dimanche 17…

Visite commentée de l’exposition temporaire “Terre de grès”. Venez découvrir la richesse de la production céramique en grès du 16e siècle à nos jours avec plus de deux cents œuvres exposées. Visite tout public, sur réservation. Dimanche 17 juillet de 15h à 16h. Tarifs : 3€ en plus du droit d’entrée au musée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par