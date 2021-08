Voingt Maison archéologique des Combrailles Puy-de-Dôme, Voingt Visite commentée de l’exposition temporaire « Trésors lapidaires des Combrailles » Maison archéologique des Combrailles Voingt Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

À l’occasion des 10 ans de la Maison archéologique des Combrailles, une exposition temporaire rassemble des œuvres lapidaires, rares, voire inédites, habituellement conservées dans des dépôts publics et dans des collections privées. Replacées dans leur contexte archéologique, ces remarquables sculptures sur pierre, antiques et médiévales, renouvellent l’image du territoire des Combrailles dans lequel elles s’inscrivent. Une rétrospective exceptionnelle placée sous le patronage du surprenant dauphin-fontaine gallo-romain découvert à Prondines lors des fouilles préalables à l’aménagement de l’autoroute A89.

Entrée libre.

Une exposition-évènement regroupe pour la première fois plusieurs œuvres lapidaires, antiques et médiévales, souvent méconnues du grand public car rarement exposées. Maison archéologique des Combrailles Le bourg, 63620 Voingt, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Voingt Puy-de-Dôme

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

