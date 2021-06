visite commentée de l’exposition temporaire « Tous les chemins mènent au Lion » Salle d’exposition temporaire – Tour 46, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Belfort.

« Tous les chemins mènent au Lion » est le projet photographique développé par Thierry Girard à la demande de la Ville de Belfort. L’artiste propose de mettre en œuvre différents cheminements à travers Belfort et ses environs immédiats en tenant compte de la singularité et de l’histoire de certains lieux, ainsi que de la diversité des espaces et des architectures urbaines. Une même importance sera accordée au patrimonial et au vernaculaire, en s’inspirant des grandes et des petites histoires. Certains moments seront privilégiés, notamment les temps forts de la saison culturelle (Eurockéennes, Entrevues, Fimu, reconstitutions historiques, etc.), non pour en faire des reportages mais pour profiter de l’attraction qu’ils génèrent pour photographier autrement l’occupation de l’espace. La restitution du travail présente donc une suite de parcours urbains ponctués de haltes liées à ces divers événements.

entrée libre, visite commentée uniquement sur inscription (jauge limitée)

Restitution d’une commande photographique des Musées de Belfort auprès de Thierry Girard. Suite de parcours urbains ponctués de haltes photographiques croisées avec l’histoire belfortaine.

Salle d’exposition temporaire – Tour 46 Rue de l’ancien Théâtre – 90000 Belfort Belfort Territoire de Belfort



