VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ARTISTES PLURIELLES Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ARTISTES PLURIELLES Bourgoin-Jallieu, 5 mars 2022, Bourgoin-Jallieu. VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ARTISTES PLURIELLES Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

2022-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-06 15:30:00 15:30:00 Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu EUR 4 Le musée de Bourgoin-Jallieu vous propose une visite commentée de l’exposition Artistes Plurielles. musee@bourgoinjallieu.fr +33 4 74 28 19 74 Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Ville Bourgoin-Jallieu lieuville Musée de Bourgoin-Jallieu 17, Rue Victor Hugo Bourgoin-Jallieu Departement Isère

Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ARTISTES PLURIELLES Bourgoin-Jallieu 2022-03-05 was last modified: by VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE ARTISTES PLURIELLES Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 5 mars 2022 Bourgoin-Jallieu Isère

Bourgoin-Jallieu Isère