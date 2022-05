Visite commentée de l’exposition temporaire

Visite commentée de l’exposition temporaire, 2 août 2022, . Visite commentée de l’exposition temporaire

2022-08-02 – 2022-08-02
3 EUR
Le Centre Départemental d'Éducation au Patrimoine Ospitalea vous propose une découverte pas à pas de son exposition temporaire – Avant -Après – grâce aux explications de ses médiateurs du patrimoine.

