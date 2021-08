Orléans Frac Centre - Les Turbulences Loiret, Orléans Visite commentée de l’exposition “Quand la forme parle” Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Frac Centre – Les Turbulences, le samedi 4 septembre à 15:30

Présentation et échanges autour de l’exposition “Quand la forme parle. Nouveaux courants architecturaux au Japon (1995-2020)”. Tarif : 4 € | Réservation conseillée au 02 38 62 62 79 L’exposition “Quand la forme parle” ne se focalise pas sur Tokyo, comme cela est habituellement le cas. Réunissant de nombreux·ses architectes actif·ves dans tout l’archipel, elle présente de manière inédite la réalité de l’architecture du Japon d’aujourd’hui et écrit une nouvelle page de l’histoire des échanges architecturaux entre la France et le Japon. [En savoir plus sur l’exposition](https://www.frac-centre.fr/expositions/dans-les-murs/quand-forme-parle/quand-forme-parle-1312.html)

4 € par participant, réservation conseillée

Les médiateur·rices du Frac vous invitent à une rencontre conviviale, pour partager vos expériences et vos émotions en lien avec les oeuvres. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-09-04T15:30:00 2021-09-04T17:00:00

