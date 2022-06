Visite commentée de l’exposition Plumes de peintres

2022-07-12 – 2022-07-12 Cette exposition vous propose de découvrir les écrits des peintres de l’Ecole de Pont-Aven et des Nabis. La visite propose un parcours présentant les principales œuvres de l’exposition Plumes de peintres. Par Anne Noret, guide-conférencière.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€

Gratuité sous conditions. Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

> musee-beaux-arts@brest-metropole.fr Cette exposition vous propose de découvrir les écrits des peintres de l’Ecole de Pont-Aven et des Nabis. La visite propose un parcours présentant les principales œuvres de l’exposition Plumes de peintres. Par Anne Noret, guide-conférencière.

